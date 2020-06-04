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Espreso.tvОбществоВ Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за увеличения случаев COVID-19, - Ляшко

В Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за увеличения случаев COVID-19, - Ляшко


фото: zik
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста количества случаев коронавируса

Об этом он сообщил в комментарии LB.ua .

Ляшко заявил, что в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости COVID-19.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит открыть заведения. Нужно посмотреть на их динамику, что будет завтра-послезавтра", - отметил он.

Ляшко отметил, что именно региональная комиссия принимает окончательное решение о снятии ограничений, которые предшествовали карантинным мероприятиям.

"Мы там прописали, как часто они должны просматривать, если три дня растет заболеваемость", - отметил он.

  • Напомним, мэр Киеве Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 77 человек , среди них 15 медиков.

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