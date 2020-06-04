2 июня, 2020, 12:24

Отечественная разработка экспертного класса с 12 вентиляционными режимами может быть использована на всех уровнях респираторной поддержки в медицинских учреждениях

Харьковские ученые и конструкторы завода “Восток-Н” разработали аппарат для искусственной вентиляции легких, который по качеству и функциональности не уступает аналогам дорогих мировых брендов.

Особенность аппарата в том, что он может быть успешно применен для вентиляции легких как для взрослых весом до 150 килограммов, так и для недоношенных новорожденных весом от 300 граммов.

“Разрабатывая идею нашего аппарата, мы сфокусировались на том, чтобы создать относительно недорогой, но очень эффективный инструмент, который можно использовать на всех уровнях респираторной поддержки в медучреждениях любого профиля. Это аппарат экспертного класса. Имеет 12 вентиляционных режимов. Оборудован встроенной системой бесперебойного питания, возможностью установки автономного источника кислорода, Так что, можем сказать, что аппарат - оптимальное решение для использования в операционных, отделениях интенсивной терапии и при перемещении пациентов”, - прокомментировал один из авторов разработки Андрей Ковалев

Он также отметил, что в аппарате предусмотрена возможность вентиляции легких с контролем по объему и давлению. Врач может выбирать одну из этих двух функций, что дает возможность подавать максимально возможный дыхательный объем без риска баротравмы легких. Такая возможность особенно актуальна сейчас, во время пандемии COVID-19.

Серийное производство аппарата предприятию “Восток-Н” помог наладить харьковский предприниматель Владимир Манукян. Он уже несколько лет оказывает финансовую и промо поддержку украинских ученых, работающих в направлении разработок для медицины. Ранее при его поддержке на рынок вышли решения для лечения сложных переломов и ортопедических патологий.

“Я был поражен тем, что наша медицина оказалась совершенно не готовой столкнуться с пандемией коронавируса. У медиков не было в достаточном количестве аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые являются единственным средством лечения инфицированных пациентов. Поэтому я решил поддержать разработку харьковских ученых и помочь наладить ее массовое производство”, - отметил Владимир Манукян.

Новая разработка может быть применена в медицинских учреждениях уже в ближайшее время. По словам создателей, в аппарате реализованы щадящие механизмы принудительной механической вентиляции легких с интеллектуальной системой управления формами потока вдыхаемых газов и давлением в дыхательных путях. Такое сочетание технологий позволило снизить риск развития осложнений искусственной вентиляции легких.