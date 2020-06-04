В Черновцах преждевременно новорожденный мальчик с коронавирусом несколько недель находился на ИВЛ, - главврач

4 июня, 2020, 13:34

В реанимации Черновицкой областной детской клинической больницы на кислородной дотации находится преждевременно родившийся малыш, у которого подтвердили коронавирус

Об этом " Укринформу " сообщила заместитель главного врача медучреждения Оксана Знак.

"Тяжелое состояние этого ребенка обусловлено не коронавирусом, а ее основным заболеванием. У ребенка в периоде новорожденности своя тяжесть состояния, обусловленная сложными родами и преждевременной народженистю. Параллельно у него подтвердился COVID-19", - сказала врач.

Она отметила, что из-за проблем с дыханием этот малыш несколько недель был подключен к аппарату ИВЛ.

"Сейчас новорожденный мальчик чувствует себя лучше. Малыш уже немного дышит самостоятельно, но еще находится на кислородной дотации", - добавила Знак.

По ее словам, у матери малыша вирус не подтвердился.

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