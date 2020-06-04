В Черновцах преждевременно новорожденный мальчик с коронавирусом несколько недель находился на ИВЛ, - главврач
Об этом " Укринформу " сообщила заместитель главного врача медучреждения Оксана Знак.
"Тяжелое состояние этого ребенка обусловлено не коронавирусом, а ее основным заболеванием. У ребенка в периоде новорожденности своя тяжесть состояния, обусловленная сложными родами и преждевременной народженистю. Параллельно у него подтвердился COVID-19", - сказала врач.
Она отметила, что из-за проблем с дыханием этот малыш несколько недель был подключен к аппарату ИВЛ.
"Сейчас новорожденный мальчик чувствует себя лучше. Малыш уже немного дышит самостоятельно, но еще находится на кислородной дотации", - добавила Знак.
По ее словам, у матери малыша вирус не подтвердился.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .