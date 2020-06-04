В Берлине украинская делегация ни о чем не договорились, - Княжицкий

4 июня, 2020, 11:27

В Берлине украинская делегация ни о чем не договорились, потому что каждый договаривается о чем-то своем

Такое мнение высказал народный депутат из "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий, комментируя скандальное заявление главы государства о контрабанде, пишет " Прямой ".

"Во-первых, якобы они договорились о встрече министров иностранных дел. Но опять же эта договоренность состоялась без России. Согласится на это Россия или нет? Она никак об этом не прокомментировала. Думаю, что, скорее всего, нет", - сказал Княжицкий.

Он считает, что на самом деле не договорились ни о чем, потому что каждый договаривается о чем-то своем.

"Ермак договаривался с руководством Германии и Франции. Резников говорил о том, что необходимо говорить в" будапештском формате ", в Будапештском меморандуме, а это другие страны. Это США и Великобритания, а не Германия и Франция. Зеленский говорит, что надо с Путиным говорить и в глаза ему смотреть. Козак едет в Германию. И о чем договаривается? Мы же помним, что в Молдове происходило. И это был успех Козака. И поэтому он пришел в этот процесс ", - добавил Княжицкий.

Он отметил, что произошло тогда то, что фактически Молдова перестала быть субъектом, а стала объектом.

"Договорились Запад и Россия о том, что будет создана совместная коалиция, где большинство и президент будут те, кто поддерживают пророссийский вектор. Впоследствии они обманули Запад и таким образом в значительной степени увеличили контроль Российской Федерации над Молдовой. О том же, я думаю, говорил Дмитрий Козак в Германии, когда он туда летал ", - сказал Княжицкий.

Он отметил, что Германия на это не соглашается, и об этом свидетельствуют беседы с украинскими чиновниками.

"И позиция Меркель, которая не едет к Трампу и не желает, чтобы там присутствовала Россия в G7, тоже говорит о том, что Германия все равно будет продолжать поддерживать Украину. Поэтому с точки зрения восстановления какой-то украинской коалиции, я думаю, этот визит был успешным. Но с точки зрения прекращения войны, как это обещал Зеленский, и договоренности с Россией, я думаю, что этот визит еще раз показал, что этот путь действительно невозможен, пока у Путина есть такая позиция - потому что он решает он, а не все остальные ", - заключил Княжицкий.