Укрзализныця назначила 5 дополнительных поездов на эти выходные
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Укрзализныця назначила курсирование 5 региональных поездов на период с 5 по 9 июня для дополнительных перевозок пассажиров накануне и после Троицы.
На этот период назначено ежедневное курсирование региональных поездов:
№864 / 866 сообщением Неданичи, Чернигов - Киев-Волынский;
№884 / 883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;
№888 / 887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;
№896 / 895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский.
Также на 8 июня назначено курсирование регионального поезда №880 / 882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.
Билеты на поезда будут реализовываться на 50% мест.
В случае увеличения спроса Укрзализныця готова назначать еще поезда в направлениях, где ослаблены карантинные меры, но призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом.
- Напомним, 4 июня "Укрзализныця" направила первые после карантина поезда в западные области Украины, было восстановлено 7 направлений движения железнодорожных пассажирских перевозок.
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