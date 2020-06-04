Украинец, который играл за "Барселону", выдвинул ультиматум своему клубу

4 июня, 2020, 11:11

Украинский футболист Дмитрий Чигринский отказался продлевать контракт с греческим АЕК

Об этом сообщает SDNA .

Чигринский не доволен финансовыми условиями, которые предложил греческий клуб в новом контракте. Украинец рассчитывает подписать двухлетнее соглашение на условиях действующего контракта, по которому он получает 400 тыс. евро в год. Футболист заявил, что в противном случае найдет клуб, который сможет платить ему такие деньги.

АЭК предложил центральному защитнику контракт по схеме 1 + 1 и решил уменьшить его зарплату из-за постоянных травм. Переговоры между украинцем и афинским клубом продолжаются.

В нынешнем сезоне 33-летний Дмитрий Чигринский сыграл за АЭК 17 матчей и забил 1 гол.

В 2009-2010 годах украинский защитник выступал за "Барселону".

15 мая сообщалось, что АЭК попытается сохранить в команде Дмитрия Чигринского.

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