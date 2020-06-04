Украина призвала верховного комиссара ОБСЕ отреагировать на дискриминацию украинцев в РФ

4 июня, 2020, 22:05

Украина призывает верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера как можно быстрее отреагировать на репрессивные и дискриминационные действия российских властей в отношении украинской общины на территории Российской Федерации

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ .

"Делегация Украины обеспокоена отсутствием регулярного отчета верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств о ситуации с национальными меньшинствами в Российской Федерации. Мы обеспокоены репрессивной практикой и дискриминацией со стороны российских властей в отношении украинских общественных организаций и активистов", - заявил Цимбалюк.

В частности, он указал на закрытие единственной в России Библиотеки украинской литературы, а также запрет деятельности Всемирного конгресса украинцев на территории РФ.

Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что эти действия "обусловлены кампанией по разжиганию антиукраинских настроений в этой стране и представляют серьезную угрозу сохранению и развитию национальной идентичности, культурных и языковых потребностей украинской общины в России".

"Мы вновь призываем верховного комиссара немедленно обратить внимание на эти волнующие тенденции, изучить ситуацию в стране и принять шаги, чтобы призвать Российскую Федерацию полностью выполнять соответствующие обязательства ОБСЕ в отношении национальных меньшинств", - отметил Цимбалюк.