Украина готова дать военный отпор в случае наступления РФ из-за дефицита воды в Крыму, - Резников

4 июня, 2020, 15:21

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина готова дать военный отпор РФ, если та начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму

Об этом Резников заявил в интервью Укринформа , комментируя опасения по поводу риска военного наступления РФ из-за недостатка воды в оккупированном Крыму.

"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу", - заявил Резников.

Вице-премьер добавил, что принципиальная позиция Украины по водоснабжению воды в оккупированный полуостров остается неизменной.

"Будет полная деоккупация Крыма, восстановим водоснабжение. Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", - заявил чиновник.

До 2014 году около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода через который шла с материковой Украины, однако после российской аннексии Крыма поставки воды были прекращены.

В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, мотивируя это тем, что там живут украинцы.

Позже он объяснил свое заявление, отметив, что правительство Украины не может подавать воду в Крым до возвращения его в состав Украины.