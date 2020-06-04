Украина готова дать военный отпор в случае наступления РФ из-за дефицита воды в Крыму, - Резников
Об этом Резников заявил в интервью Укринформа , комментируя опасения по поводу риска военного наступления РФ из-за недостатка воды в оккупированном Крыму.
"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу", - заявил Резников.
Вице-премьер добавил, что принципиальная позиция Украины по водоснабжению воды в оккупированный полуостров остается неизменной.
"Будет полная деоккупация Крыма, восстановим водоснабжение. Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", - заявил чиновник.
До 2014 году около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода через который шла с материковой Украины, однако после российской аннексии Крыма поставки воды были прекращены.
В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, мотивируя это тем, что там живут украинцы.
Позже он объяснил свое заявление, отметив, что правительство Украины не может подавать воду в Крым до возвращения его в состав Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb