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Espreso.tvСпортТренер "Вест Хэма" объяснил, почему карантин пошел Ярмоленко в пользу

Тренер "Вест Хэма" объяснил, почему карантин пошел Ярмоленко в пользу


фото: Getty Images
Главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что во время карантина украинскому футболисту Андрею Ярмоленко удалось полностью восстановиться от травмы

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма" .

По словам Мойеса, украинский вингер пока не имеет никаких проблем со здоровьем и готов помочь команде.

"У Андрея Ярмоленко была травма и он был не совсем готов к футболу. Карантин пошел ему на пользу и дал отличный шанс набрать былую форму", - сказал Мойес.

Чемпионат Англии восстановиться 17 июня. Первый после карантина матч "Вест Хэм" сыграет против "Вулверхэмптон".

Сейчас лондонцы располагаются на 16-м месте и лишь по дополнительным показателям опережают "Уотфорд" и "Борнмут", которые также имеют по 27 очков и находятся в зоне вылета.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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