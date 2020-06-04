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Espreso.tvОбществоСтремительный рост: за сутки в Киеве 77 новых случаев заражения коронавирусом, - Кличко

Стремительный рост: за сутки в Киеве 77 новых случаев заражения коронавирусом, - Кличко


фото: Cкріншот з відео
За минувшие сутки количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 77 человек, среди них 15 медиков
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"За прошедшие сутки количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась еще на 77 человек. Среди них 15 медиков", - отметил Кличко.

На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет, 26 мужчин от 24 до 82 лет, 9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум - по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15. В Подольском- 12. Но в Шевченковском районе - 10 случаев.
 
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  • Напомним, 3 июня в Киеве зарегистрировали 62 случая заражения COVID-19.
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