Стремительный рост: за сутки в Киеве 77 новых случаев заражения коронавирусом, - Кличко

4 июня, 2020, 08:50

За минувшие сутки количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 77 человек, среди них 15 медиков

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"За прошедшие сутки количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась еще на 77 человек. Среди них 15 медиков", - отметил Кличко.

На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.



Заболели 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет, 26 мужчин от 24 до 82 лет, 9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум - по 13 лет.



В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.



Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.



Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15. В Подольском- 12. Но в Шевченковском районе - 10 случаев.

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