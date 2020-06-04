Ставили тяжелую артиллерию между жилых домов и стреляли по ВСУ, - постпред Украины в ОБСЕ рассказал о действиях россиян на Донбассе

4 июня, 2020, 19:06

4 июня постпред Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк рассказал, как российские войска обстреливали украинские позиции из жилых районов 152-мм артиллерией

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ".

"Вооруженные силы Украины не стреляют по домам гражданского населения и объектам гражданской инфраструктуры, и они никогда не используют гражданских лиц в качестве "живого щита", в отличие от российской стороны", - отметил украинский постпред при рассмотрении обсуждения российской агрессии против Украины и незаконной оккупации Крыма.

Цимбалюк подчеркнул, что украинская сторона всегда обеспокоена сообщениями о разрушениях и жертвах на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, ведь там проживают граждане Украины.

Глава украинской миссии при ОБСЕ привел несколько последних примеров, как российские оккупационные войска стреляют из дворов жилых домов на оккупированном Донбассе.

В частности, 2 июня они разместили 152-мм артиллерийские системы в жилом районе села Староласпа и обстреляли позиции ВСУ. А в нескольких километрах от этого места разместили 82-мм минометы в жилом районе Новоласпа и сделали то же самое. "Ответный огонь со стороны украинских военных не велся", - отметил Цимбалюк.

При этом российские вооруженные формирования продолжают укреплять свои военные позиции в непосредственной близости от объектов критической гражданской инфраструктуры. В частности, 31 мая СММ заметила недавно выкопанную траншею, параллельную дороге М-04, которой пользуются сотрудники компании «Вода Донбасса», чтобы добраться до Донецкой фильтрационной станции.

"Я бы хотел услышать от российской делегации причину того, почему вооруженные люди были размещены на дороге к станции, которая обеспечивает водой сотни тысяч людей", - заявил украинский дипломат Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Напомним, 27 мая российский дипломат пытался помешать выступлениям от Украины по вопросу Крыму и безопасности в Черном и Азовском морях во время заседания ОБСЕ в Вене

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