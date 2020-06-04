Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам семейной политики, домашнего насилия и суррогатного материнства

4 июня, 2020, 21:12

Всеукраинский Совет Церквей инициирует встречу с президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает пресс-служба Совета церквей.

Совет Церквей подчеркивает необходимость формирования государственной семейной политики с учетом демографической ситуации в Украине.

"Необходимо направить значительные усилия государства и гражданского общества в поддержку семей, материнства и отцовства, на внедрение в учебный процесс программ по подготовке к семейной жизни, создания надлежащих социальных и других условий для минимизации абортов, на ликвидацию системы содержания и воспитания детей в интернатных учреждениях и зато популяризировать усыновление среди граждан Украины ", - говорится в заявлении.

Также там отметили, что еще более актуальной становится потребность объединения усилий власти, светской и религиозной общественности в решении проблемы домашнего насилия, которое увеличилось в условиях введенного в Украине карантина.

"Однако вместо ратификации так называемой Стамбульской Конвенции, ангажированной гендерной идеологией, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций последовательно призывает правительство и парламент развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин. То есть пойти по пути тех стран Европы, которые также отказались от ратификации Конвенции (в качестве примера, Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения) ", - отмечает Совет церквей.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выражает свою поддержку Уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе, который откровенно назвал риски, с которыми сталкиваются женщины и дети, рожденные в результате суррогатного материнства, основываясь на нормах законодательства.

"Ведь и Конституция Украины, и Семейный кодекс Украины признают семьи, созданные на основании брака, только союз мужчины и женщины, подчеркивая тем самым приоритетность и естественность такой формы семейного воспитания ребенка", - говорится в заявлении.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3200132