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Espreso.tvОбществоСловакия передала Украине три "скорые" для нужд КПВВ "Станица Луганская"

Словакия передала Украине три "скорые" для нужд КПВВ "Станица Луганская"

Словацкая Республика передала Украине три автомобиля скорой помощи в качестве гуманитарной помощи

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.

"Сегодня эти автомобили фактически будут помогать в борьбе на два фронта. Первый фронт - это борьба с коронавирусом. Второй фронт - это борьба с российской агрессией. Наши украинцы, живущие на линии соприкосновения, не одни. Европейские государства, в данном случае Словакия, помогают и поддерживают их ", - отметил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Сертификаты на три автомобиля скорой помощи Mercedes Benz Sprinter были официально вручены украинской стороне в Станице Луганской 28 ноября 2019 года во время рабочего визита в Украину министра иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослава Лайчака.

25 мая 2020 года автомобили прибыли в Киев и будут доставлены официальным получателем - Международной благотворительной организацией "Международная медицинская помощь" в Луганскую область - для нужд КПВВ "Станица Луганская".

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