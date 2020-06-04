СБУ открыла производство по Степанову по факту "диверсии против страны", - Устинова

4 июня, 2020, 14:04

Служба безопасности Украины открыла производство в отношении министра здравоохранения Максима Степанова по факту "диверсии против страны"

Об этом сообщила нардеп от "Голоса" Александра Устинова в Facebook.

"Сегодня через суд заставила СБУ открытое уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсию против страны", - написала Устинова.

Статья предусматривает ответственность за "... действия направлены на в массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий , направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий ".