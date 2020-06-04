СБУ открыла производство по Степанову по факту "диверсии против страны", - Устинова
Об этом сообщила нардеп от "Голоса" Александра Устинова в Facebook.
"Сегодня через суд заставила СБУ открытое уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсию против страны", - написала Устинова.
Статья предусматривает ответственность за "... действия направлены на в массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий , направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий ".
"Считаю, что количество медиков, погибшей пока МЗ дерибанил средства на их защиту, это диверсия против страны и медицинских работников в частности", - добавила нардеп.
По ее словам, сначала СБУ отказала ей в открытии уголовного производства, зато открыла 6 против украинских производителей.
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