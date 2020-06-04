 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ открыла производство по Степанову по факту "диверсии против страны", - Устинова

СБУ открыла производство по Степанову по факту "диверсии против страны", - Устинова


фото: glavcom
Служба безопасности Украины открыла производство в отношении министра здравоохранения Максима Степанова по факту "диверсии против страны"

Об этом сообщила нардеп от "Голоса" Александра Устинова в Facebook.

"Сегодня через суд заставила СБУ открытое уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсию против страны", - написала Устинова.

Статья предусматривает ответственность за "... действия направлены на в массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий , направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий ".

"Считаю, что количество медиков, погибшей пока МЗ дерибанил средства на их защиту, это диверсия против страны и медицинских работников в частности", - добавила нардеп.

По ее словам, сначала СБУ отказала ей в открытии уголовного производства, зато открыла 6 против украинских производителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июня, 2020 четверг

больше новостей

4 июня, 2020 четверг

3 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать