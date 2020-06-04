Россия проводит в Бразилии информационную операцию по дискредитации Украины, - посол

4 июня, 2020, 16:54

Беспорядки в Бразилии и распространение провокационной информации, в частности по поводу украинских флагов на митинге в поддержку президента Жаира Болсонаро, дают основания говорить о том, что Россия проводит операцию по дискредитации Украины

Об этом в комментарии Укринформу сказал посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко.

"По мнению бразильцев, последние события свидетельствуют о проведении Россией операции по дискредитации Украины в соответствии со всеми канонами гибридной войны. Об этом свидетельствуют также узнаваемые печально штампы о роли ОУН, УПА, Степана Бандеры и другие. Проходит время, а лекала советско-российской пропаганды об "украинском буржуазном национализме" остаются теми же", - сказал дипломат.

Он указал на то, что России не нравятся хорошие отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии.

"По мнению бразильских аналитиков, нашего соседа чрезвычайно раздражают те дружеские отношения, которые сложились между президентами Украины и Бразилии после личной встречи в Токио в октябре прошлого года, и достигнутые договоренности по конкретному наполнению нашего стратегического партнерства", - сказал Троненко.

По его словам, в позапрошлое и минувшее воскресенье в центре Сан-Пауло, где наибольшее в стране количество инфицированных COVID-19 и летальных случаев, проходили манифестации в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонаро, известного своими резкими заявлениями против политики губернатора штата и мэра этого мегаполиса, направленной на соблюдение в первую очередь рекомендаций ВОЗ о продлении карантина. Президент страны, наоборот, считает, что в первую очередь нужно заботиться об экономике и благосостоянии населения, особенно малоимущих.

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Во время манифестаций участники традиционно используют флаги стран, которым симпатизирует президент Болсонаро, в частности США, Израиля, Испании и сине-желто-зеленый флаг самой Бразилии.

"Появление красно-черного флага с белым украинским трезубцем вызвало безосновательные обвинения в "использовании проправительственными демонстрантами символики национального освободительного движения "Правый сектор", который наследует идеи ОУН-УПА и пропагандирует неонацизм". Позже эти месседжи поддержали леворадикальные СМИ, недовольные политикой президента ", - рассказал Троненко.

Посольство Украины и лично посол по этому поводу давали разъяснения официально на уровне МИД Бразилии, военных и гражданских ведомств, занимающихся вопросами безопасности и поддержанием общественного порядка, СМИ.

Ситуация получила новое развитие в минувшее воскресенье, 31 мая, когда произошли столкновения между полицией, объединенным антифашистским движением за демократию и колонной болельщиков трех известных футбольных клубов.

"Руководитель полиции Сан-Пауло заявил, что "беспорядки между фанатами футбольных клубов и сторонниками президента Болсонаро спровоцировала символика европейских праворадикалов, которую болельщики ассоциировали с неонацистской", и поручил начать расследование инцидента. Стоит добавить, что фанатов полиция разогнала с применением силы, а сторонники президента продолжали свою акцию до вечера ", - пояснил Троненко.

По его словам, бразильские эксперты открыто заявляют, что события в Сан-Пауло и сообщения о якобы бомбе, заложенной в здании посольства РФ в столице Бразилии, буквально совпали (сообщение о "минировании" поступило 01.06 - ред.).

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Также дипломат уточнил, что местные СМИ нашли бразильца, который держал украинские флаги во время манифестации. Он последние шесть лет работает в Украине в агентстве по безопасности, женат на гражданке Украины, не имеет отношения к "Правому сектору" и отвергает ассоциации символов с праворадикальными движениями.

Как сообщалось, ранее посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко указал бразильскому журналу "Башня" на несоответствие и предвзятость упоминания о красно-черный флаге в контексте неонацизма.