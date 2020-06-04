Рассмотрение дела о расстрелах на Майдане перенесли на три месяца

4 июня, 2020, 15:57

Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу экс-беркутовцев, которые обвиняются в расстрелах на Институтской в Киеве в феврале 2014 года, на 10 сентября

Об этом на заседании заявил председательствующий судья Сергей Дячук, сообщает "Укринформ".

На заседание, как отметил судья, появились три прокурора, представителя потерпевшего, защита обвиняемых в полном составе и два собственно обвиняемых - Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

В то же время обвиняемые Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин в суд не явились, и ходатайств и уведомлений от них в адрес суда не поступало. Представители суда присяжных, основные и запасные, также присутствовали на заседании.

Однако суд был вынужден перенести заседание из-за отсутствия полномочий суда присяжных.

"Суд сообщает прибывшим лицам, что суд в связи с отсутствием полномочий суда присяжных не может объявить начатым судебное заседание, которое назначено на эту дату. Суд информирует, что состав суда является не полномочным в связи с тем, что в настоящее время неизвестно о принятом решении (соответствующей комиссией при Киевском городском совете, - ред.) о продлении полномочий присяжных", - сказал судья Дячук.

По его словам, территориальное управление Государственной судебной администрации по этому поводу заранее, начиная еще с января 2020 года, начало готовить все необходимые документы, чтобы инициировать в Киевском городском совете рассмотрение вопроса о продлении или установлении перечня списка присяжных с соответствующими полномочиями, и такой набор документов был готов к 16 марта 2020 года. Дячук также уточнил, что все присяжные - и основные, и запасные, - изъявили желание продлить свои полномочия и подали все необходимые документы.

"И соответствующим решением, если я не ошибаюсь, 13 мая 2020 года, постоянная комиссия в рамках своей полномочий Киевского совета приняла решение, что кандидаты и поданные ими документы соответствуют установленным требованиям. Также суд, начиная с конца мая, фактически в круглосуточном режиме отслеживал движение этих материалов в Киевском городском совете и сообщает, что нам известно, что 28 мая 2020 г. решением постоянной комиссии они были оформлены в проект решения Киевского городского совета и направлены на рассмотрение. По имеющейся информации, якобы вчера должно было быть рассмотрение этого вопроса, но на сегодняшний день таких данных (состоялось ли рассмотрение, - ред.) у нас нет", - уточнил Дячук.

Председательствующий судья отметил, что Святошинский районный суд связывался с работниками секретариата Киевского городского совета для уточнения порядка вступления в силу таких решений.

"Потому что они считаются действующими не с момента принятия Киевским городским советом, для этого есть определенная процедура. Сначала Киевский городской совет принимает решение, дальше такое решение должен подписать глава Киевского городского совета, и только после этого принимается решение о публикации и с момента публикации такое решение вступает в силу", - отметил Дячук.

По его словам, следующая предварительно запланированная дата заседания по этому делу - 10 сентября.

"Мы надеемся, что это будет полноценное судебное заседание 10 сентября 2020 в 11:00. Хочу сообщить, что 10 сентября - это резервированная дата, которую нам удалось зарезервировать с 1 мая 2020 года. Если бы мы не резервировали эту дату заранее, то о сентябре уже речи не шло бы", - сказал Дячук.

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