Рада приняла закон о "ворах в законе"

4 июня, 2020, 13:08

4 июня Верховная Рада проголосовала за законопроект о "ворах в законе" во втором чтении

По законопроекту "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" проголосовали 236 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Народные депутаты во втором чтении поддержали законопроект №2513 президента Владимира Зеленского об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Законом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, в частности к терминам "организованная группа" и "преступная организация" добавляется понятие "преступное сообщество" и определяется ответственность за преступления, совершенные им.

"Вором в законе" предлагают считать тех, кто "благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние".

Под "преступным влиянием" предлагают понимать любые действия тех, кто "благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, способствует, побуждает, координирует или осуществляет иное воздействие на преступную деятельность, организует или непосредственно осуществляет распределение средств, имущества или других активов (доходов от них), направленных на обеспечение такой деятельности ".

За участие в преступной организации хотят лишать свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если же это касалось должностного лица, наказание будет больше - от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

За создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководство такой сообществом, предлагают лишать свободы на срок от 10 до 15 лет.

За пребывание лица в статусе "вор в законе" хотят наказывать лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

В то же время от уголовной ответственности увольнять тех, кто добровольно и до начала встречи (сходки) заявят о ее участниках и точные место и время ее проведения. Однако это не коснется организатора преступной группировки.

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