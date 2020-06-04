"Укрзализныця" возобновила первые после карантина поезда в западные области

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В западные регионы будут следовать поезда по 7 направлениях. В частности, восстановили поезда: №1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка, №7 / 8 Киев - Ивано-Франковск, №749 / 750 Киев - Ивано-Франковск, №29 / 30 Киев - Ужгород, №98 / 30 Ковель - Киев , №772 / 771 Хмельницкий - Киев.

Также в компании отметили, что перевозка пассажиров будет осуществляться исключительно в защитных масках. Температурный скрининг они будут проходить при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

В компании уверяют, что будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Отметим, от запуска пассажирского сообщения до этого не было поездов в западном направлении.

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