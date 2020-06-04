4 июня, 2020, 19:24

На сайте Национальной полиции Украины появилась информация о новосозданном Департаменте защиты интересов общества и государства

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На сайте Национальной полиции Украины появилась информация о новосозданном Департаменте защиты интересов общества и государства, который активисты называли "тайный департамент".

Когда именно была опубликована информация о подразделении, его функциях и задачах, на сайте Нацполиции не указано.

"Департамент защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины (ДЗИОГ) является структурным подразделением центрального органа управления полиции в составе криминальной полиции, который осуществляет оперативно-розыскную деятельность по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений, посягающих на общественную безопасность и порядок, права и свободы человека и гражданина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальником департамента является Евгений Макаров.

Сообщается, что среди задач и функций ДЗИОГ обеспечение безопасности, противодействие провоцированию массовых беспорядков, правонарушений по мотивам расовой, национальной, религиозной, политической и иной нетерпимости, предотвращение преступлений, которые препятствуют деятельности государственного или общественного деятеля, предупреждение преступлений против безопасности и независимой деятельности журналистов, противодействие созданию и деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и тому подобное.

Напомним, общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что в полиции создали "тайный департамент".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb