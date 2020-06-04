"Реал" решил перехватить у "Барселоны" 22-летнего аргентинского форварда
4 июня, 2020, 17:49
Руководство мадридского "Реала" начало работу над трансфером нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
На 22-летнего аргентинца уже давно претендует "Барселона" и Мартинес лично заинтересован в возможности поиграть в одной команде с Лионелем Месси. "Интер" понимает ажиотаж вокруг своего игрока, поэтому требует у потенциальных покупателей около 110 млн евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за "Интер".
- 15 мая стало известно, что "Интер" хочет получить от "Барселоны" 90 млн евро и одного футболиста своего нападающего Лаутаро Мартинеса.
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