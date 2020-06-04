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Espreso.tvСпорт"Реал" решил перехватить у "Барселоны" 22-летнего аргентинского форварда

"Реал" решил перехватить у "Барселоны" 22-летнего аргентинского форварда


фото: Getty Images
Руководство мадридского "Реала" начало работу над трансфером нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На 22-летнего аргентинца уже давно претендует "Барселона" и Мартинес лично заинтересован в возможности поиграть в одной команде с Лионелем Месси. "Интер" понимает ажиотаж вокруг своего игрока, поэтому требует у потенциальных покупателей около 110 млн евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за "Интер".

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