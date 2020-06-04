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Espreso.tvОбщество"Проверьте каждого работника": глава Нацполиции потребовал от руководителей подразделений проинспектировать личный состав

"Проверьте каждого работника": глава Нацполиции потребовал от руководителей подразделений проинспектировать личный состав


фото: npu.gov.ua
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко требует от руководителей всех территориальных подразделений полиции в областях провести инспекции личных составов

Об этом он заявил 4 июня во время совещания с руководителями всех территориальных подразделений полиции в областях, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Требую от каждого руководителя: проведите инспекцию своего личного состава, проверьте каждого работника. Если кто-то из начальников оставит на работе человека со служебным несоответствием - будет нести за это персональную ответственность", - заявил председатель Нацполиции.

Клименко сообщил руководителям полиции о результатах координационного совещания руководителей правоохранительных органов, которое состоялось в четверг в Офисе генпрокурора, на котором, в частности, говорилось о незаконных действиях работников, в том числе в Кагарлыцком отделении полиции.

"Мы боремся с организованной преступностью, "ворами в законе", раскрываем тысячи правонарушений, направляем производства в суд, помогаем людям. Но результаты работы всего коллектива перечеркивают отдельные сотрудники, например полицейские с Кагарлыка, совершившие незаконные действия. Таким работникам не место в полиции ", - отметил он.

Клименко отметил, что соблюдение дисциплины и законности является неукоснительным для всех без исключения работников, независимо от звания и должности.

  • Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
  • После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.
  • 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыцкого отделения полиции.
  • Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
  • В Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела милиции.

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