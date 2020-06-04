"Проверьте каждого работника": глава Нацполиции потребовал от руководителей подразделений проинспектировать личный состав
Об этом он заявил 4 июня во время совещания с руководителями всех территориальных подразделений полиции в областях, сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Требую от каждого руководителя: проведите инспекцию своего личного состава, проверьте каждого работника. Если кто-то из начальников оставит на работе человека со служебным несоответствием - будет нести за это персональную ответственность", - заявил председатель Нацполиции.
Клименко сообщил руководителям полиции о результатах координационного совещания руководителей правоохранительных органов, которое состоялось в четверг в Офисе генпрокурора, на котором, в частности, говорилось о незаконных действиях работников, в том числе в Кагарлыцком отделении полиции.
"Мы боремся с организованной преступностью, "ворами в законе", раскрываем тысячи правонарушений, направляем производства в суд, помогаем людям. Но результаты работы всего коллектива перечеркивают отдельные сотрудники, например полицейские с Кагарлыка, совершившие незаконные действия. Таким работникам не место в полиции ", - отметил он.
Клименко отметил, что соблюдение дисциплины и законности является неукоснительным для всех без исключения работников, независимо от звания и должности.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыцкого отделения полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
- В Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела милиции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb