"Проверьте каждого работника": глава Нацполиции потребовал от руководителей подразделений проинспектировать личный состав

4 июня, 2020, 20:18

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко требует от руководителей всех территориальных подразделений полиции в областях провести инспекции личных составов

Об этом он заявил 4 июня во время совещания с руководителями всех территориальных подразделений полиции в областях, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Требую от каждого руководителя: проведите инспекцию своего личного состава, проверьте каждого работника. Если кто-то из начальников оставит на работе человека со служебным несоответствием - будет нести за это персональную ответственность", - заявил председатель Нацполиции.

Клименко сообщил руководителям полиции о результатах координационного совещания руководителей правоохранительных органов, которое состоялось в четверг в Офисе генпрокурора, на котором, в частности, говорилось о незаконных действиях работников, в том числе в Кагарлыцком отделении полиции.

"Мы боремся с организованной преступностью, "ворами в законе", раскрываем тысячи правонарушений, направляем производства в суд, помогаем людям. Но результаты работы всего коллектива перечеркивают отдельные сотрудники, например полицейские с Кагарлыка, совершившие незаконные действия. Таким работникам не место в полиции ", - отметил он.

Клименко отметил, что соблюдение дисциплины и законности является неукоснительным для всех без исключения работников, независимо от звания и должности.

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