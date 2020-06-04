"Любое назначение представителя правительства Зеленского не приведет к эффективной политике": Княжицкий о Ткаченко во главе Минкульта

4 июня, 2020, 16:56

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что культурная политика президента Владимира Зеленского и его окружения является антиукраинской, поэтому фракция будет делать все, чтобы Александр Ткаченко, новый очиник Минкульта, не делал антиукраинских шагов

Об этом он сообщил в комментарии журналистке Еспресо.TV.

"Наша фракция не голосовала за Александра Ткаченко, хотя он профессиональный журналист и давно интересуется этими вопросами. В министерстве сейчас полный хаос, поскольку очень долго не было руководителя, старое министерство не ликвидировано, фактически происходит хищение имущества Министерства культуры, то любое назначение ответственного лица является положительным. Так же, как и любое назначение лица, представляющего правительство Зеленского не приведет к эффективной политике", - отметил Княжицкий.

Нардеп отметил, что культурная политика Владимира Зеленского и его окружения является антиукраинской.

"Мы видим, что культурная политика и Владимира Зеленского и его окружения является на самом деле антиукраинской. Поэтому мы не голосовали за это. И будем делать все, чтобы не дать уничтожить те достижения, которых мы достигли. У нас нет никакого сомнения, что любой, кого бы они ни назначили, будет пытаться делать антиукраинские шаги", - сказал Княжицкий.

Нардеп отметил, что фракция "Европейская Солидарность" будет делать все, чтобы Александр Ткаченко не делал антиукраинских шагов.

"Мы будем делать все, чтобы Александр Ткаченко все же не делал никаких антиукраинских шагов. Потому что, как журналист, он выступал за создание Украинской поместной церкви, также у него было очень много других положительных инициатив. Мы понимаем, что очень много людей переобуваются в воздухе, когда становятся частью этой антиукраинской власти. Будем делать все, чтобы с Александром Ткаченко этого до конца не произошло ", - отметил Княжицкий.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение бывшего генерального директора "1 + 1" и нардепа от партии "Слуга народа" Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.

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