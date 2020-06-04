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Espreso.tvОбщество"Хотелось бы увидеть документ": Разумков считает, что правительство должно обнародовать меморандум с МВФ

"Хотелось бы увидеть документ": Разумков считает, что правительство должно обнародовать меморандум с МВФ


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Кабинет министров должен обнародовать меморандум, который будут подписывать с Международным валютным фондом

Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

"Я уверен, что Кабмин должен продемонстрировать меморандум, который будет подписан с МВФ. Я не являюсь частью переговорной группы... Будет правильно, когда люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, будут его комментировать. Пункты, которые там отражены, будут служить интересам Украины ... Хотелось бы увидеть документ ", - сказал Разумков.

  • Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев.
  • 15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .
  • Впоследствии, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $5 млрд долларов 5 июня , а первый транш будет выделен на следующий день.
  • Шмыгаль сообщил, что заседание Совета МВФ состоится до 10 июня, где будет окончательно принято решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд, и назвал требования меморандума.
  • Совет директоров Международного валютного фонда включил в повестку дня на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы для Украины объемом $ 5 млрд.
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