"Хотелось бы увидеть документ": Разумков считает, что правительство должно обнародовать меморандум с МВФ

4 июня, 2020, 17:59

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Кабинет министров должен обнародовать меморандум, который будут подписывать с Международным валютным фондом

Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

"Я уверен, что Кабмин должен продемонстрировать меморандум, который будет подписан с МВФ. Я не являюсь частью переговорной группы... Будет правильно, когда люди, которые непосредственно участвуют в этом процессе, будут его комментировать. Пункты, которые там отражены, будут служить интересам Украины ... Хотелось бы увидеть документ ", - сказал Разумков.