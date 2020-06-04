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Espreso.tvОбщество"Это дискриминация": Денисова о создании платных камер в СИЗО

"Это дискриминация": Денисова о создании платных камер в СИЗО


фото: ukrinform
Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что создание платных камер СИЗО является нарушением конституционных прав и свобод граждан

Об этом она сказала на координационном совещании в Офисе генпрокурора, переда РБК-Украина .

Денисова отметила, что условия в украинских СИЗО ненадлежащие и они часто переполнены. Она считает неправильным решение Минюста ввести платные камеры в СИЗО.

"Я считаю, что это дискриминация по признаку имущественного состояния", - отметила Денисова.

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