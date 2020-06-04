"Демократический процесс": в МВД прокомментировали сбор подписей в Раде за отставку Авакова

4 июня, 2020, 16:05

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя сбор подписей об отставке главы МВД Арсена Авакова, отметил, что депутаты имеют на это право по закону

Об этом Геращенко сказал на брифинге, сообщает Укринформ .

"Отдельные депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку или недоверие министру внутренних дел Арсену Авакову. Эти депутаты имеют такое право по закону. Мы относимся к этому абсолютно спокойно, это демократический процесс", - сказал Геращенко.