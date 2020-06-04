"Демократический процесс": в МВД прокомментировали сбор подписей в Раде за отставку Авакова
4 июня, 2020, 16:05
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя сбор подписей об отставке главы МВД Арсена Авакова, отметил, что депутаты имеют на это право по закону
Об этом Геращенко сказал на брифинге, сообщает Укринформ .
"Отдельные депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку или недоверие министру внутренних дел Арсену Авакову. Эти депутаты имеют такое право по закону. Мы относимся к этому абсолютно спокойно, это демократический процесс", - сказал Геращенко.
- Нардеп Андрей Осадчук сообщил, что на заседании Верховной Рады 2 июня фракция "Голос" планирует зарегистрировать проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что министр внутренних дел Арсен Аваков 5 июня отчитается в Верховной Раде о последних событиях , в частности о деле пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке.