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Espreso.tvОбществоПриватБанк сообщил, что возобновит работу Приват24 течение часа

ПриватБанк сообщил, что возобновит работу Приват24 течение часа

ПриватБанк сообщил, что из-за аварийной ситуации сетевого оборудования произошел сбой в работе Приват24 и в течение часа будет возобновлена работа

Об этом сообщает пресс-центр ПриватБанка.

"В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования ПриватБанк сообщил клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт-центр банка. По данным ПриватБанка, последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает.

  • Напомним, Приват24 перестал работать . Из-за сбоя пользователи не могут зайти в приложение и проводить платежи.

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