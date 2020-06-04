ПриватБанк полностью возобновил работу Приват24

4 июня, 2020, 20:38

Сбой в работе мобильной и веб версий Приват24 полностью устранили. Работа Приват24 восстановлена

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк полностью восстановил штатную работу веб и мобильного Приват24 для физических и юридических лиц, которые 4 июня 2020 г. были временно недоступны или работали нестабильно из-за аварийной ситуации сетевого оборудования. Работа электронного банка была полностью восстановлена 4 июня в 18:45", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контакт-центр, процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете, работают в обычном режиме.

Напомним, Приват24 перестал работать. Из-за сбоя пользователи не могут зайти в приложение и проводить платежи.

ПриватБанк сообщил, что из-за аварийной ситуации сетевого оборудования произошел сбой в работе Приват24 и в течение часа будет возобновлена работа.

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