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Espreso.tvОбществоПриватБанк полностью возобновил работу Приват24

ПриватБанк полностью возобновил работу Приват24

Сбой в работе мобильной и веб версий Приват24 полностью устранили. Работа Приват24 восстановлена

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк полностью восстановил штатную работу веб и мобильного Приват24 для физических и юридических лиц, которые 4 июня 2020 г. были временно недоступны или работали нестабильно из-за аварийной ситуации сетевого оборудования. Работа электронного банка была полностью восстановлена 4 июня в 18:45", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контакт-центр, процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете, работают в обычном режиме.

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