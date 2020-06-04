Промоутер мексиканского боксера Альвареса отреагировал на слухи о бое с украинцем
Об этом сообщает Figtnews.com .
По словам президента промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, информация о том, что Сергей Деревянченко может провести следующий бой против Сауля Альвареса не соответствует действительности.
"Это неправда, еще рано о чем-то говорить. Сейчас у нас даже нет даты следующего боя Канело. Все зависло в воздухе, пока бокс не вернется полностью. Эти слухи не соответствуют действительности", - сказал Гомес.
Альваерс является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Мексиканец возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.
- 4 июня сообщалось, что Сауль Альварес начал переговоры с Сергеем Деревянченко об организации боя.
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