Промоутер мексиканского боксера Альвареса отреагировал на слухи о бое с украинцем

4 июня, 2020, 11:51

Промоутер Сауля Альвареса Эрик Гомес заявил, что мексиканец не ведет переговоров с украинским боксером Сергеем Деревянченко

Об этом сообщает Figtnews.com .

По словам президента промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, информация о том, что Сергей Деревянченко может провести следующий бой против Сауля Альвареса не соответствует действительности.

"Это неправда, еще рано о чем-то говорить. Сейчас у нас даже нет даты следующего боя Канело. Все зависло в воздухе, пока бокс не вернется полностью. Эти слухи не соответствуют действительности", - сказал Гомес.

Альваерс является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Мексиканец возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

4 июня сообщалось, что Сауль Альварес начал переговоры с Сергеем Деревянченко об организации боя.

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