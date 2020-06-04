Проект "Стена" на границе с Россией выполнен на 40%, - ГНСУ
4 июня, 2020, 15:46
По состоянию на 1 июня 2020 г. на проект "Стена", было потрачено более 53 млн грн
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на запрос неправительственной организации StateWatch.
Отмечается, что работы по инженерно-техническому обустройству границы выполнены на 40%.
В 2020 году на программу в бюджете выделено 400 млн грн
"Стена" возводится с 2015 года как комплекс защиты от агрессии Российской Федерации.
За 5 лет на реализацию проекта потратили 1,7 млрд грн. Предполагалось, что проект будет завершен в 2018 году, однако позже этот срок перенесли на 2021.
- Завершение строительства стены на границе с Россией перенесли на 2025 год, а стоимость проекта должна составить 4,1 млрд грн.