Проект "Стена" на границе с Россией выполнен на 40%, - ГНСУ

4 июня, 2020, 15:46

По состоянию на 1 июня 2020 г. на проект "Стена", было потрачено более 53 млн грн

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на запрос неправительственной организации StateWatch.

Отмечается, что работы по инженерно-техническому обустройству границы выполнены на 40%.

В 2020 году на программу в бюджете выделено 400 млн грн

"Стена" возводится с 2015 года как комплекс защиты от агрессии Российской Федерации.

За 5 лет на реализацию проекта потратили 1,7 млрд грн. Предполагалось, что проект будет завершен в 2018 году, однако позже этот срок перенесли на 2021.