Порывистый ветер и до +26 °C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 5 июня

4 июня, 2020, 15:41

5 июня в Украине ожидается +17 ... +26 °C, на выходных столбики термометров достигнут + 30 °C

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра температура воздуха в Украине достигнет +20 ... + 24 ° C, в центральных областях и на юге местами до + 26 ° C. На Сумщине и Харьковщине будет +17 ... + 22 ° C", - сообщила Диденко .

Ветер будет веять с юго-запада, однако будет порывистым, до сильного.

5 июня дожди с грозами наиболее вероятны в северных областях Украины, в Центре, местами на Западе и на Харьковщине.

В Киеве пятница будет с дождем и грозой.

"Ветер юго-западный, порывистый. Ближайшей ночью уже +10 ... + 12 ° C, завтра днем потеплеет до +22 ... + 24 ° C", - отметила синоптик.

Уже с 6 июня потеплеет.

На Троицу в Украине ожидается +23 ... + 28 ° C, на юге и востоке местами до + 30 ° C.

По словам Натальи Диденко, по предварительным прогнозам, следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухойм. Однако в западных областях будут лить дожди и ожидается низкая температура воздуха.

