Полиция рассмотрит ситуацию о нарушении карантина Зеленским в кафе на Хмельнитчине

4 июня, 2020, 12:44

Полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками, которые его сопровождали во время посещения кафе в Хмельницком, и привлечения их к ответственности

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНИАН .

"Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос. Штраф, вы знаете, за нарушение карантинных норм - 17 тыс. грн. Но виноват ли в данном случае президент и присутствующие с ним, нужно разобраться, исходя из общего контекста ситуации ", - сказал Геращенко.

Геращенко, отвечая на вопрос, нарушает ли карантин президент вместе с другими чиновниками в связи с тем, что в Украине на данный момент действует запрет на работу кафе и ресторанов в помещениях и не собираются ли его привлекать к ответственности представители правоохранительных органов, сказал , что полиции не впервые штрафовать президента.