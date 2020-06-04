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Espreso.tvОбществоПолиция рассмотрит ситуацию о нарушении карантина Зеленским в кафе на Хмельнитчине

Полиция рассмотрит ситуацию о нарушении карантина Зеленским в кафе на Хмельнитчине


фото: president.gov.ua
Полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантинных норм президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками, которые его сопровождали во время посещения кафе в Хмельницком, и привлечения их к ответственности

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНИАН .

"Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос. Штраф, вы знаете, за нарушение карантинных норм - 17 тыс. грн. Но виноват ли в данном случае президент и присутствующие с ним, нужно разобраться, исходя из общего контекста ситуации ", - сказал Геращенко.

Геращенко, отвечая на вопрос, нарушает ли карантин президент вместе с другими чиновниками в связи с тем, что в Украине на данный момент действует запрет на работу кафе и ресторанов в помещениях и не собираются ли его привлекать к ответственности представители правоохранительных органов, сказал , что полиции не впервые штрафовать президента.

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  • Зеленский во время своего визита в Хмельницкий посетил кафе, которое, согласно постановлению Кабинета министров, могли бы открыть для посещения только 5 июня. В обществе Зеленского был Ляшко.
  • Зеленский рассказал , что делал в кафе на Хмельнитчине.
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