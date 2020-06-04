Ослабление карантина: в Киеве заработали спортивные школы

4 июня, 2020, 12:26

В столице возобновили работу спортивные школы и спортивно-массовые мероприятия

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В начале недели произошло ослабление противоэпидемических мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта города Киева. Они восстановили график работы в соответствии с внутреннего трудового распорядка", - говорится в сообщении.

Обязательным условием остается одновременное пребывание в заведении не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала для индивидуальных занятий и одного человека на 5 квадратных метров площади зала для групповых / командных занятий (не более 10 человек в группе). Работники и посетители обязательно должны иметь при себе защитную маску или респиратор.

Кроме того, разрешено проведение спортивных, молодежных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе массовые тренировки на открытых площадках, и спортивные соревнования. Важно то, что участие в таких мероприятиях могут принимать не более 50 человек, кроме мероприятий, предусматривающих пребывания участников в течение длительного периода на одной территории.

"Несмотря на возобновление работы спортивных учреждений мы подчеркиваем, что карантин длится и необходимо соблюдать личную гигиену и дезинфекции рук. Мы следим за тем, чтобы администрации спортивных школ соблюдали все правила и рекомендаций и создавали надлежащие условия для обеспечения проведения учебно-воспитательного процесса во время карантина ", - отметила и.о. директора Департамента молодежи и спорта Людмила Панченко.

Также разрешено функционирования бассейнов для учебно-тренировочных групп и индивидуального посещения. Такие занятия проводятся при условии соблюдения норм одновременного пребывания на одной дорожке.

Во всех зонах проведения занятий и массово-спортивных мероприятий размещены дополнительные места для обработки рук антисептиками, бумажные полотенца и контейнеры для их утилизации. А перед началом тренировок или во время мероприятия обязательно измеряется температура работникам и посетителям.

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