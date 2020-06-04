Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинские войска

4 июня, 2020, 17:41

В течение 4 июня оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По украинских военнослужащих противник вел огонь возле Орехово из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Новгородского агрессор обстрелял из крупнокалиберных пулеметов.