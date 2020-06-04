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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинские войска

Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинские войска

В течение 4 июня оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По украинских военнослужащих противник вел огонь возле Орехово из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Новгородского агрессор обстрелял из крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток потерь в рядах войска нет.

В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

 

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