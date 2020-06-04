Обеспечить непрерывность процесса евроинтеграции, - Стефанишина о планах на посту вице-премьера
Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала в комментарии "Радио Свобода".
"Все большой командой участвовали в этом процессе. Я не могу сказать, что это был один человек. Я просто в этой сфере достаточно давно. Мой опыт, мои знания известны широкой публике, поэтому такое предложение обсуждалось в большом количестве кругов, но по результатам встречи со мной премьер-министр принял такое решение", - прокомментировала Стефанишина свое предназначение.
Она объяснила, что не боится, если через несколько месяцев ее захотят уволить или же все правительство Дениса Шмігаля отправят в отставку:
"Я не держусь за должность вице-премьер-министра. В первую очередь для меня эта должность - это инструмент дальнейшего внедрения того мандата, которым я сегодня обладала. Поэтому сколько времени у меня на это будет, я буду использовать его по максимуму."
Главным приоритетом своей деятельности на новом посту она назвала "обеспечение устойчивости реформ, связанных с европейской и евроатлантической интеграцией и их укоренение в государстве, независимо от политических предпочтений".
Стефанишина отметила, что видит себя на новом месте как "человека, который обеспечит непрерывность этого процесса".
- Напомним, 4 июня Рада утвердила Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции
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