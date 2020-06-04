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Espreso.tvОбществоОбещал "крышевать" банк за $100 тыс.: ГБР задержало на взятке прокурора Киевской местной прокуратуры

Обещал "крышевать" банк за $100 тыс.: ГБР задержало на взятке прокурора Киевской местной прокуратуры

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур при получении взятки в 100 тысяч долларов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, будучи прокурором по делу о служебной халатности членов правления одного из банков, получил от представителя денежные средства в сумме $100 тыс. За средства прокурор якобы должен был принять решение о закрытии дела, а также обещал в дальнейшем "крышевать" деятельность банка.

Сейчас решается вопрос о сообщении прокурору о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

 

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