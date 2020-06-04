Несмотря на пандемию: в Польше стартуют крупнейшие в этом году военные учения Defender 2020

4 июня, 2020, 17:26

В Польше начались крупнейшие в этом году военные учения с участием тысяч американских военных и тысяч единиц техники

Из-за пандемии они будут проходить в урезанном составе, сообщает Dziennik Gazeta Prawna .

Еще в феврале планировалось, что через Атлантику будут переброшены около 20 тысяч солдат и немного меньше единиц техники. Это была бы самая большая переброска американских войск в Европу с момента окончания холодной войны.

План переброски из-за пандемии удалось осуществить в урезанном варианте. Так, в Европу прибыли из США 6 тыс. солдат (2 тыс. осталось в Западной Европе) и 3 тыс. единиц техники, а более 9 тыс. транспортных средств были переброшены из складов на полигоны в Германии.

В начатых сегодня учениях кроме 6 тыс. военных будут задействованы 100 танков, более 230 боевых машин и авиация (самолеты F-16 или вертолеты Ми-24).

В ходе учений на уровне отдельных бригад будет проверена возможность сотрудничества польских и американских войск в рамках совместной боевой операции. Также будет отработан основной тактический эпизод, изначально запланированный в рамках главного обучение Defender-Europe 20 Allied Spirit XI - форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск.

"Обучение очень нужны, так как военные если не тренируются, то теряют навыки и способности. Без учений армия даже для парада не годится. Хорошо, что польская армия действует, несмотря на коронавирус", - констатирует генерал Вальдемар Скрипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши .