Не более четырех человек за столом и без буфетов самообслуживания: Минздрав назвал запреты при работе кафе и ресторанов

4 июня, 2020, 20:58

Министерство здравоохранения Украины обнародовало запреты во время работы залов заведений общественного питания, которые позволили с 5 июня

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook .

Следовательно, в заведение нельзя заходить без сопровождения работника учреждения. А за столом могут находиться не более четырех человек без учета детей.

Также запрещена работа детских комнат и проведение праздников, банкетов, мастер-классов и публичных событий, в которых принимают участие более десяти человек.

Также ресторанам запрещено готовить блюда на открытых кухнях, кроме защищеных от посетителей перегородкой.

Минздрав также запретил работу буфетов с самообслуживанием, в том числе для самостоятельного налива напитков, а также самообслуживание в заведениях быстрого питания.

Отмечается, что подносі, блюда, напитки и столовые предметы персонал учреждений должен выдавать по просьбе посетителей.

В Минздраве отметили, что правила для летних террас, а также еды на вынос не изменились и остаются в силе.

3 июня на заседании правительства премьер-министр анонсировал восстановление внутреннего авиасообщения и работы кафе и ресторанов на прием посетителей в помещении с пятницы, 5 июня.

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