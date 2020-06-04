Нацсовет проверит телеканал "Прямой" из-за нецензурные выражений Ганапольского

4 июня, 2020, 20:00

4 июня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку Прямого канала

Об этом сообщает Укринформ.

Основанием стали результаты мониторинга за 1, 2 и 3 мая. В эти дни на канале транслировали в прямом эфире и в повторе программу "Эхо Украины" с ведущим Матвеем Ганапольским.

Ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич сообщил, что в программе зафиксировано использование ненормативной лексики, а программа транслировалась во время, доступное для детской аудитории, то есть имеют место признаки нарушения норм закона о защите несовершеннолетних от вредного контента.

Председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк отметила, что в проекте решения "есть большой перечень всего, что было сказано", и Нацсовет это должен проверить "по поводу текста, который приведен, и его возможного влияния на несовершеннолетнюю аудиторию".

Член Нацсовета Александр Ильяшенко отметил, что в проекте решения в качестве примеров ненормативной лексики приведены только два слова: "с**ка" и "г**но".

"У меня есть большие сомнения, что это тянет на какую-то санкцию", - сказал он и спросил юристов, здесь нарушения с юридической точки зрения.

Представительница юридического управления Нацсовета сказала, что управление поддерживает этот проект, "потому что данные высказывания могут навредить несовершеннолетним, и эти высказывания были сказаны именно ведущим программы, а не гостем".

Это уже третья проверка Нацсовета телеканала за последние полгода.