Минобразования назвало незаконной отмену государственной итоговой аттестации в школах Киева
Об этом говорится в заявлении Министерства образования и науки.
"Сейчас действующее законодательство Украины не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, что происходит в форме внешнего независимого оценивания", - говорится в сообщении.
В МОН отметили, что, согласно закону о полном общем среднем образовании, учащиеся получают документы об образовании после завершения обучения и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.
Также в соответствии с требованиями законодательства, приказ Департамента образования КГГА подлежит государственной регистрации в соответствующем территориальном органе Министерства юстиции Украины.
"Нормативно-правовые акты могут быть направлены для выполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования. В случае нарушения данных требований нормативно-правовые акты считаются не вступившими в силу и не могут быть применены. При направлении на выполнение и опубликовании нормативно правового акта обязательным является ссылка на дату и номер его государственной регистрации ", - пояснили в МОН.
Акты органов власти регистрирует Министерство юстиции, его территориальные органы после проведения правовой экспертизы при условии, что они изданы в пределах полномочий и соответствуют актам высшей юридической силы, подчеркнули в Минобразования.
- Департамент образования и науки Киева обнародовал приказ, в котором предусмотрено освобождение от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования ..
- В то же время в приказе уточняется, что для вступления в высшие учебные заведения обязательным является прохождение внешнего независимого оценивания (ВНО).