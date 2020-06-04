Минобразования назвало незаконной отмену государственной итоговой аттестации в школах Киева

4 июня, 2020, 17:31

Приказ Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации не является действующим и не подлежит исполнению

Об этом говорится в заявлении Министерства образования и науки.

"Сейчас действующее законодательство Украины не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, что происходит в форме внешнего независимого оценивания", - говорится в сообщении.

В МОН отметили, что, согласно закону о полном общем среднем образовании, учащиеся получают документы об образовании после завершения обучения и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Также в соответствии с требованиями законодательства, приказ Департамента образования КГГА подлежит государственной регистрации в соответствующем территориальном органе Министерства юстиции Украины.

"Нормативно-правовые акты могут быть направлены для выполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования. В случае нарушения данных требований нормативно-правовые акты считаются не вступившими в силу и не могут быть применены. При направлении на выполнение и опубликовании нормативно правового акта обязательным является ссылка на дату и номер его государственной регистрации ", - пояснили в МОН.

Акты органов власти регистрирует Министерство юстиции, его территориальные органы после проведения правовой экспертизы при условии, что они изданы в пределах полномочий и соответствуют актам высшей юридической силы, подчеркнули в Минобразования.