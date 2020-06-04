Мобильная регистрация и бесконтактная посадка: для украинских аэропортов обнародовали карантинные требования

4 июня, 2020, 19:51

Государственная авиационная служба Украины выдала решение по безопасности полетов по эксплуатационных мерах противодействия распространению коронавируса

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Государственная авиационная служба Украины выдала требования по безопасности полетов по эксплуатационных мерах противодействия распространению коронавируса.

"Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала. Должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 м между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки. В местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей", - говорится в сообщении.

Также должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.

Согласно рекомендациям, все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках.

Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал.

Для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.

Напомним, 3 июня на заседании правительства премьер-министр анонсировал восстановление внутреннего авиасообщения и работы кафе и ресторанов на прием посетителей в помещении с пятницы, 5 июня, а с 15 июня возобновится международное авиасообщение.

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