Мобильная регистрация и бесконтактная посадка: для украинских аэропортов обнародовали карантинные требования
Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
Государственная авиационная служба Украины выдала требования по безопасности полетов по эксплуатационных мерах противодействия распространению коронавируса.
"Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала. Должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 м между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки. В местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей", - говорится в сообщении.
Также должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.
Согласно рекомендациям, все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках.
Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал.
Для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.
- Напомним, 3 июня на заседании правительства премьер-министр анонсировал восстановление внутреннего авиасообщения и работы кафе и ресторанов на прием посетителей в помещении с пятницы, 5 июня, а с 15 июня возобновится международное авиасообщение.
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