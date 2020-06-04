Лукашенко требует от нового правительства окончательно решить вопрос зависимости Беларуси от РФ
Соответствующее поручение Лукашенко озвучил во время совещания с новым составом правительства, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Он отметил необходимость сохранения внутреннего рынка страны, а также развития экспорта и внешнего спроса.
"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил Лукашенко.
Напомним, 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку правительство накануне президентских выборов.
На должность нового премьер-министра Беларуси был назначен Роман Головченко, который ранее занимал должность главы Государственного военно-промышленного комитета.
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