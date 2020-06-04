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Espreso.tvОбществоЛукашенко требует от нового правительства окончательно решить вопрос зависимости Беларуси от РФ

Лукашенко требует от нового правительства окончательно решить вопрос зависимости Беларуси от РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому правительству решить вопрос зависимости от рынка Российской Федерации

Соответствующее поручение Лукашенко озвучил во время совещания с новым составом правительства, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Он отметил необходимость сохранения внутреннего рынка страны, а также развития экспорта и внешнего спроса.

"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил Лукашенко.

Напомним, 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку правительство накануне президентских выборов.

На должность нового премьер-министра Беларуси был назначен Роман Головченко, который ранее занимал должность главы Государственного военно-промышленного комитета.

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