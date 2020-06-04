Культовый футболист "Реала" может стать новым тренером немецкого топ-клуба

4 июня, 2020, 18:51

Легендарный форвард мадридского "Реала" Рауль вскоре может возглавить немецкий "Шальке"

Об этом сообщает AS .

Руководство немецкого клуба недовольно результатами команды под руководством нынешнего тренера Дэвида Вагнера. После восстановления Бундеслиги "Шальке" проиграл все четыре матча.

Рауль играл за "Шальке" с 2010-го по 2012-й год и является главным претендентом на пост тренера немецкой команды. Среди других вариантов - Ральф Рангник и Ральф Хазенхюттль.

42-летний испанец провел в составе "Реала" 741 матч и забил 323 гола. Он является воспитанником мадридского клуба, рекордсменом по количеству матчей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

В прошлом сезоне Рауль тренировал молодежный состав клуба U15, а теперь возглавляет вторую команду "Реала" - "Кастилья".