Кучер взял на работу чиновника, которого уволили после концерта с откровенными танцами в ОГА

4 июня, 2020, 17:37

На период карантина руководителем аппарата Харьковской обладминистрации назначен Владимир Клюцевский, который был уволен с аналогичной должности в Херсонской ОГА после скандала с праздничным концертом на 8 марта, - об этом сообщает сайт DepoХарьков

Соответствующее распоряжение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера от 3 июня опубликовано на сайте обладминистрации, передают журналисты.

"Заключить контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина ... с Клюцевским Владимиром Ивановичем", - говорится в документе.

Клюцевський назначен на должность руководителя аппарата Харьковской обладминистрации.

Как сообщалось ранее, для чиновников Херсонской облгосадминистрации и облсовета на концерте к 8 марта выступила группа "Степ", а на подтанцовке были девушки в откровенных нарядах. После этого председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского.