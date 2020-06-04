Кучер взял на работу чиновника, которого уволили после концерта с откровенными танцами в ОГА
Соответствующее распоряжение председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера от 3 июня опубликовано на сайте обладминистрации, передают журналисты.
"Заключить контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина ... с Клюцевским Владимиром Ивановичем", - говорится в документе.
Клюцевський назначен на должность руководителя аппарата Харьковской обладминистрации.
Как сообщалось ранее, для чиновников Херсонской облгосадминистрации и облсовета на концерте к 8 марта выступила группа "Степ", а на подтанцовке были девушки в откровенных нарядах. После этого председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского.