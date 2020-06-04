Командор-адмирал, бригадный генерал, мастер-сержант: в Украине ввели новые воинские звания

4 июня, 2020, 17:45

Верховная Рада проголосовала за новые названия воинских званий высшего офицерского состава - бригадный генерал, командор-адмирал, мастер-сержант

За принятие решения ВР проголосовала 4 июня на заседании, передает Еспресо.TV.

Верховная Рада внесла изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", установив новые названия воинских званий высшего офицерского состава - согласно воинским званиям, принятых в ведущих странах-членах НАТО.

За это решение проголосовал 291 народеп.

Согласно изменениям в законодательство, введено звание высшего офицерского состава "бригадный генерал", "командор-адмирал", вместо звания "генерал-полковник" - звание "генерал", а также отменено звание "генерал армии".

Также предусматривается отмена военных званий "прапорщик", "старший прапорщик" (корабельные - "мичман", "старший мичман") и вводится ряд новых званий, в частности, "рекрут", "штаб-сержант", "мастер-сержант", " старший мастер-сержант "и" главный мастер-сержант "(корабельные - штаб-старшина, "мастер-старшина", "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина").

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