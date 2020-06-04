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Espreso.tvСпортХолифилд показал изнурительные тренировки перед возвращением на ринг

Холифилд показал изнурительные тренировки перед возвращением на ринг


фото: Getty Images
57-летний американский боксер Эвандер Холифилд обнародовал ролик со своих тренировок перед возвращением на ринг

Видео бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе выложил в Instagram.

"Сфокусированность. Вера. Решительность", - прокомментировал Холифилд видео с тренажерного зала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus. Faith. Determination.

Публикация от Evander Holyfield (@evanderholyfield)

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