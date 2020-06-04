Холифилд показал изнурительные тренировки перед возвращением на ринг
4 июня, 2020, 19:47
57-летний американский боксер Эвандер Холифилд обнародовал ролик со своих тренировок перед возвращением на ринг
Видео бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе выложил в Instagram.
"Сфокусированность. Вера. Решительность", - прокомментировал Холифилд видео с тренажерного зала.
- 3 июня Эвандер Холифилд заявил, что после возвращения на ринг планирует встретиться с Майком Тайсоном , Ленноксом Льюисом и Риддиком Боу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb