Кадровые перестановки в правительстве: "Политклуб Виталия Портникова" в 21:15

4 июня, 2020, 17:37

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события и скандалы недели, в частности кадровые перестановки в правительстве, переговоры по Донбассу и Крыму в Берлине, а также новые условия сотрудничества Украины с МВФ.

К разговору присоединятся:

Ирина Геращенко, народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"

Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"

Сергей Рудык, народный депутат, внефракционный

Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Лариса Билозир, народный депутат, группа "За майбутнє"

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.