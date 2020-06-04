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Espreso.tvОбществоКадровые перестановки в правительстве: "Политклуб Виталия Портникова" в 21:15

Кадровые перестановки в правительстве: "Политклуб Виталия Портникова" в 21:15

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные политические события и скандалы недели, в частности кадровые перестановки в правительстве, переговоры по Донбассу и Крыму в Берлине, а также новые условия сотрудничества Украины с МВФ.

К разговору присоединятся:

  • Ирина Геращенко, народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"
  • Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"
  • Сергей Рудык, народный депутат, внефракционный
  • Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
  • Лариса Билозир, народный депутат, группа "За майбутнє"

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.

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