Кадровые перестановки в правительстве: "Политклуб Виталия Портникова" в 21:15
4 июня, 2020, 17:37
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят главные политические события и скандалы недели, в частности кадровые перестановки в правительстве, переговоры по Донбассу и Крыму в Берлине, а также новые условия сотрудничества Украины с МВФ.
К разговору присоединятся:
- Ирина Геращенко, народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"
- Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"
- Сергей Рудык, народный депутат, внефракционный
- Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Лариса Билозир, народный депутат, группа "За майбутнє"
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53.