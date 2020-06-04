К переходу на следующий этап ослабления карантина не готовы 8 областей и Киев, - МЗ

4 июня, 2020, 15:12

К следующему этапу ослабления карантинных мероприятий не готовы восемь областей и город Киев

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Критериям не отвечают, кроме столицы, также Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Этими критериями являются:

Количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней, которое должно составлять менее 12 случаев на 100 тысяч населения; Загруженность коек, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, которая должна быть меньше 50%; Охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований методами ПЦР и ИФА течение 7 последних дней должно превышать 12 тестов на 100 тысяч населения.

В Киеве и пяти областях указанным критериям не соответствует инцидентность. Так, в столице за предыдущие семь дней зафиксировано 14,05 случаев инфицирования на 100 тысяч жителей, в Волынской области - 13,09, в Житомирской - 13,25, во Львовской - 16,01, в Ривненской - 27,50, в Черновицкой - 31,07.

Еще три региона не соответствуют необходимым критериям по показателю тестирования: так, в Днепропетровской нужные "более 12" он составляет 10,25 теста на 100 тысяч населения, в Донецкой области - 9 тестов на 100 тысяч жителей, в Луганской - 11,91.