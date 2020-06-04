Эксперимент Зеленского с новыми лицами провалился, управлять страной - это не вечер юмора, - Порошенко

4 июня, 2020, 13:10

Эксперимент с новыми лицами провалился, за восемь месяцев чиновники Зеленского довели экономику до критической ситуации

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время обсуждения программы действий правительства, пишет пресс-служба "ЕС".

Он отметил, что именно Владимир Зеленский несет всю ответственность за текущее состояние дел. Порошенко также обратился к руководству Верховной Рады с требованием предоставить подписные листы для выражения недоверия Кабинету министров.

"7 месяцев назад в этом зале уже рассматривали программу деятельности правительства, но мало кто даже в этом зале вспомнит фамилию, кто докладывал тогда программу действий правительства. Потому правительство сейчас это лишь дымовая завеса, которая должна прикрыть реального хозяина, человека, который несет полную ответственность за ситуацию в стране. И фамилия этого человека - Владимир Зеленский . Он является премьер-министром, он является министром экономики, министром социальной политики, он является министром внутренних дел и он является генеральным прокурором Украины ", - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко напомнил, что в мае прошлого года его команда передала страну с экономическим ростом 4,5% годовых и с полной казной денег.

"Уже в декабре они создали комитет спасения промышленности от самих себя. За восемь месяцев им хватило для того, чтобы довести ситуацию до текущего состояния. В этом зале звучали самокритичные слова президента. Я их цитирую" Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле. Это слова Зеленского, когда рассматривалась программа ", - напомнил Порошенко.

"Сейчас экономика на земле. И чтобы спасать экономику, рабочие места, чтобы защитить людей, действовать надо немедленно. Надо определить области, которые нуждаются в наибольшей поддержке. Надо защитить малый и средний бизнес с отсрочкой уплаты банковских процентов, отсрочкой уплаты налогов, пресечь коррупционные злоупотребления с НДС, прекратить коррупцию на таможне, прекратить кризис в энергетике. Прекратить разговоры и начинать наконец действовать ", - призвал пятый президент.

"Инвесторам нужны не няни. Инвесторам нужна надежная защита и выполнение обязательств государства. Надо немедленно пересмотреть закон 1210, и если это основа вашей налоговой политики, лучше не делать ничего. Я подчеркиваю и призываю президента обеспечить формирование профессионального технократического правительства. Обращаюсь к руководству Верховной Рады немедленно выдать нам подписные листы для сбора подписей о недоверии этому правительству ", - отметил Петр Порошенко .

"Эксперимент с новыми лицами провалился. Украиной управлять - это не вечер юмора или конкурс красоты. Это высокоинтеллектуальное и высоко профессиональная дело", - резюмировал Порошенко.