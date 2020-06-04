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Espreso.tvМирДокументы обнародуют после заседания Исполнительного совета 9 июня, - МВФ о меморандуме с Украиной

Документы обнародуют после заседания Исполнительного совета 9 июня, - МВФ о меморандуме с Украиной


фото: 5 канал
Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс сообщил, что Исполнительный совет Международного валютного фонда обнародует полный текст доклада, а также сопутствующие документы по новой программе кредитования Stand-By для Украины 9 июня, пока параметры договоренности обсуждаются

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга в четверг, сообщает Укринформ.

"Договоренность по соглашению Stand-By является предметом обсуждений и должна быть утверждена Исполнительным советом. Встречу совета по этому вопросу можно ожидать 9 июня", - сообщил Райс.

Райс не прокомментировал появление в СМИ информации о возможном меморандуме между Украиной и МВФ по новой программе.

"Мы никогда не комментируем утечки документов, но я могу сказать, МВФ - это прозрачная организация", - сказал представитель Фонда.

Он отметил, что, учитывая политику транспарентности МВФ, полный текст доклада по Украине, а также сопутствующие документы будут обнародованы сразу после заседания Исполнительного совета, запланированного на 9 июня.

"Это то, что мы делаем всегда, мы публикуем соглашения со странами", - подчеркнул Райс.

 

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