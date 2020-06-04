Документы обнародуют после заседания Исполнительного совета 9 июня, - МВФ о меморандуме с Украиной
Об этом он заявил во время онлайн-брифинга в четверг, сообщает Укринформ.
"Договоренность по соглашению Stand-By является предметом обсуждений и должна быть утверждена Исполнительным советом. Встречу совета по этому вопросу можно ожидать 9 июня", - сообщил Райс.
Райс не прокомментировал появление в СМИ информации о возможном меморандуме между Украиной и МВФ по новой программе.
"Мы никогда не комментируем утечки документов, но я могу сказать, МВФ - это прозрачная организация", - сказал представитель Фонда.
Он отметил, что, учитывая политику транспарентности МВФ, полный текст доклада по Украине, а также сопутствующие документы будут обнародованы сразу после заседания Исполнительного совета, запланированного на 9 июня.
"Это то, что мы делаем всегда, мы публикуем соглашения со странами", - подчеркнул Райс.
- Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу размером $5 млрд сроком на 18 месяцев.
- 15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .
- Впоследствии, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $5 млрд долларов 5 июня , а первый транш будет выделен на следующий день.
- Шмыгаль сообщил, что заседание Совета МВФ состоится до 10 июня, где будет окончательно принято решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд, и назвал требования меморандума .
- Совет директоров Международного валютного фонда включил в повестку дня на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы для Украины объемом $ 5 млрд.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Кабинет министров должен обнародовать меморандум , который будут подписывать с Международным валютным фондом.
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