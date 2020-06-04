Депутаты от Львовщины выступили против утвержденного Перспективного плана области

4 июня, 2020, 14:03

Депутаты группы "Львовщина" направили срочное обращение к Владимиру Зеленского и Денису Шмыгалю, в котором призывают правительство и президента учесть мнения общин при формировании плана территорий

Также депутаты заявили, что считают недопустимым то, что при формировании перспективного плана Львовской области общественные слушания не проводились, а план "не соответствует требованиям законодательства и Методике формирования способных общин". Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

"Призываем правительство и президента, чтобы они наконец услышали людей. Депутаты группы "Львовщина" направили срочное обращение к Владимиру Зеленского и Денису Шмыгалю. Мы с коллегами говорим "НЕТ" утвержденном правительством перспективному плану Львовской области. Считаем недопустимым, что: при формировании плана территорий, мнение общин не учтены; общественные слушания не проводились; план совершенно не соответствует требованиям законодательства и Методике формирования способных общин ", - отметил Олег Синютка.